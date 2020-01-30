В Днепре ограбили машину «скорой помощи»

Утром четверга, 30 января, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на проспекте Героев, 22 неизвестные ограбили машину «скорой помощи».

Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщает сотрудница Днепропетровского областного центра экстренной медицины Алла Кондратенко-Матушак.

По ее словам, санитарный автомобиль ограбили прямо на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи Соборной подстанции.

Сообщается, что было разбито стекло боковой двери. Украли диагностическое оборудование (кардиограф, пульсоксиметр, глюкометр) и сумку-укладку с лекарствами и перевязочными средствами.

Девушка пишет: «Медицинские работники целые сутки выезжали на вызовы и предоставляли всем необходимую помощь, а потом кто-то решил, что эти вещи им более необходимы. Лишатся за копейки и вряд ли осознают, что натворили. Как можно поступать так с медицинскими работниками, ведь завтра же будут спасать им жизни».

Сейчас делом занимается полиция.

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