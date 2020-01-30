В Таджикистане умерла самая старая женщина планеты

В Таджикистане умерла старейшая жительница нашей планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», Фотима Мирзокулова скончалась в возрасте 126 лет.

Как сообщают местные СМИ, в ее паспорте указана дата рождения 13 марта 1893 года.

Женщина дважды была замужем и родила восьмерых детей.

Всего у нее осталось более двух сотен внуков, правнуков и праправнуков.

За свою жизнь она жила в трех государствах – в Бухарском эмирате, СССР и Таджикистане.

Всю жизнь Фотима Мирзокулова прожила в селе Дахана джамоата Шайдан, где трудилась на сборе хлопка. Тут ее и похоронили.

Как писала «Фраза», медики научились уничтожать онкологию менее чем за секунду.