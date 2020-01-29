В Киеве прямо из автосалона угнали немецкий кроссовер

В среду ночью, 29 января, на проспекте Степана Бандеры было совершено дерзкое преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 37-летний мужчина «обнес» офис автосалона, после чего угнал припаркованный кроссовер Volkswagen Touareg.

Как передает пресс-служба столичной полиции, в автомобиль, который стоял на стоянке автосалона, злоумышленник сложил похищенные в офисе техпаспорта на машины, комплекты ключей и ноутбуки, после чего «дал по газам».

Сообщается, что дерзкого угонщика полицейские догнали аж в Вышгороде. Похищенные вещи и автомобиль у него изъяли.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Угонщику грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям уголовного кодекса ‒ за кражу и незаконное завладение транспортным средством.

Как выяснили журналисты «Фразы», в Харькове полицейские катались на автомобиле, который летом угнали в Киеве.

Также сообщалось, что в Москве прямо с автомойки угнали авто Владимира Путина.