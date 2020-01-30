Найден корабль, исчезнувший в Бермудском треугольнике почти сотню лет назад

Найден торговый корабль SS Cotopaxi, исчезнувший в Бермудском треугольнике. Как выяснили журналисты «Фразы», судно обнаружили морские археологи.

Как сообщают американские СМИ, корабль вышел из порт Чарльстон в Южной Каролине 29 ноября 1925 года и отправился к берегам Кубы, но исчез вместе с командой в Бермудском треугольнике, который располагается на западном побережье Атлантического океана между американским штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Сообщается, что «изучение записей страховых агентов судна помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта города Чарльстона».

Отмечается, что «эта информация указала, что найденный тридцать пять лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида корабль и есть то самое судно SS Cotopaxi».

Они сообщают: «Мы пришли к выводу, что обнаружили последнее пристанище SS Cotopaxi».

Как писала «Фраза», ученые разгадали тайну Бермудского треугольника.