Кабмин поручил раздать украинским детям 23 тонны нерастаможенных игрушек

29 января Кабинет министров постановил передать детям 23 тонны игрушек, которые не были растаможены в Черноморском порту. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем канале в Telegram.

«Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы», — написал он.

Отметим, что накануне с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил, что в конце 2019 года в Черноморский порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

«Для чиновников это просто статистика. А для детей — это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже — „по-тихому“ распродаваться недобросовестными лицами», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.