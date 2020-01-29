Лысая гора в Киеве оказалась крайне опасна для прогулок

В Киеве на Лысой горе обнаружено большое количество взрывоопасных предметов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе музея «Киевская крепость».

При этом опубликованы фотографии различных боеприпасов, которые, как утверждается, были откопаны на протяжении лишь последних дней.

В музее призывают воздержаться от прогулок по Лысой горе на улице Саперно-Слободской в ближайшее время.

«Лысая гора» — урочище и региональный ландшафтный парк, расположенный на территории Голосеевского района Киевского горсовета (Украина). Создан 17 февраля 1994 года. Площадь — 137,1 га. Землепользователь — национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость».

Как сообщала «Фраза», 31 марта 2017 года в урочище Лысая гора в Киеве сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили 119 мин времен Второй мировой войны.