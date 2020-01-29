В водах Тихого океана исчез украинский моряк

В водах Тихого океана произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут исчез украинский моряк Евгений Масленников.

Как сообщает Фонд помощи морякам «Ассоль», он плыл на судне Green Italia под флагом Багамских островов из Эквадора в Панаму.

В сообщении сказано: «К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января, на переходе из Эквадора в Панаму».

Отмечается, что точно известен менеджер, это компания Green Reefers (Норвегия).

Как писала «Фраза», трое украинских моряков оказались брошены на Крите после того, как их судно чуть не разбилось о скалы.

Ранее на одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту.