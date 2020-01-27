В Киеве трамвай прямо на ходу остался без колес

В понедельник днем, 27 января, на киевском жилмассиве Вигуровщина-Троещина произошло резонансное транспортное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улиц улиц Сабурова и Закревского у трамвая на ходу отвалились колеса.

Как передает «Киев Оперативный», в результате инцидента движение трамваем на данном участке было заблокировано.

В Сети появились фотоснимки, сделанные очевидцами на месте ЧП.

Как писала «Фраза», в Киеве водитель трамвая не справился с управлением и врезался в столб.

Также сообщалось, что во Львове прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами.