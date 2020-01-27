В Запорожье охранник супермаркета… устроил стрельбу по воробьям в торговом зале

Странный инцидент произошел в Запорожье. Как выяснили журналисты «Фразы», охранник местного супермаркета «Сильпо» устроил стрельбу прямо внутри помещения.
Как передают местные СМИ, сотрудник магазина стрелял из пневматической винтовки с оптическим прицелом по залетевшим внутрь воробьям.
Отмечается, что ЧП случилось вечером минувшего воскресенья в Шевченковском районе города.
Стрельба велась прямо при посетителях в торговом зале.
Как писала «Фраза», под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина.