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В Запорожье охранник супермаркета… устроил стрельбу по воробьям в торговом зале

В Запорожье охранник супермаркета… устроил стрельбу по воробьям в торговом зале

Странный инцидент произошел в Запорожье. Как выяснили журналисты «Фразы», охранник местного супермаркета «Сильпо» устроил стрельбу прямо внутри помещения.

Как передают местные СМИ, сотрудник магазина стрелял из пневматической винтовки с оптическим прицелом по залетевшим внутрь воробьям.

Отмечается, что ЧП случилось вечером минувшего воскресенья в Шевченковском районе города.

Стрельба велась прямо при посетителях в торговом зале.

Как писала «Фраза», под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина.

Тэги: Запорожье, общество, супермаркет, регионы, курьезы, новости Украины

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