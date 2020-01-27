Людей на пожаре в центре Киева пришлось спасать с помощью автолестницы

Спасатели ликвидировали пожар в подвале одного из зданий Министерства культуры, молодежи и спорта на площади 30 м. кв. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В частности, как сообщается, в процессе тушения были спасены 4 человека: двое при помощи автолестницы и еще двоих вывели по обычной лестнице.

Таким образом, жертв и пострадавших нет.

Как сообщала «Фраза», 27 января 2020 года в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины произошел пожар повышенной категории сложности.