Под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина

В субботу вечером, 25 января, на Броварской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле птицефабрики легковой автомобиль Renault Clio протаранил Kia Sportage, ехавший по встречной полосе.

Как передает «Информатор», водитель «француза» значительно превысил разрешенную скорость движения, поэтому автомобиль в какой-то момент стал полностью неуправляемым, и, «перелетев» через разделительный газон, врезался в бок Kia, который от удара оказался в кювете.

Сообщается, что в результате аварии погибла женщина-пассажирка Kia, а еще два человека ‒ горе-водитель Renault и пассажир «корейца» ‒ получили травмы и были госпитализированы.

На месте трагедии работали медики, спасатели и правоохранители. Детали ДТП выясняются.

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