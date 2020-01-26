В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами

В субботу днем, 25 января, в афганской провонции Гильменд произошло резонансное авиационное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там повстанцы из движения «Талибан» сбили ракетой вертолет Ми-8, которым управлял украинский экипаж.

Как передает «Интерфакс», сам вертолет принадлежит молдавской авиакомпании и осуществлял переброску афганских военнослужащих.

К счастью, пилотам удалось совершить аварийную посадку, поэтому ЧП обошлось без жертв.

По предварительным данным, при посадке пострадали двое украинцев и четверо афганских военных. Всех пасаажиров и членов экипажа подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом.

Расследованием инцидента занимается Министерство обороны Афганистана при содействии местных органов безопасности.

Как писала «Фраза», украинские пилоты погибли в результате крушения молдавского вертолета в Афганистане.

Также сообщалось, что талибы сбили военный вертолет в Афганистане — погибли десятки людей.