В Сети появилось первое фото китайского коронавируса

В Поднебесной обнародовали первый снимок опаснейшего коронавируса, который постепенно начинает «расползаться» по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», фотографию разместили на сайте Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что снимок коронавируса удалось сделать специалистам из Национального хранилища патогенных микроорганизмов с помощью электронного микроскопа.

Это первое фото «чистой культуры» вируса (штамма).

Как писала «Фраза», из-за коронавируса в Китае люди падают прямо на улицах (18+)

Также сообщалось, что из-за коронавируса в Китае продолжают «закрывать» города.