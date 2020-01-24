В Мелитополе водитель маршрутки с матами выгнал многодетную мать из салона

В Запорожской области в городе Мелитополь в одной из маршруток произошел неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», многодетная мать жалуется в соцсетях, что ее вытолкали из автобуса.

По ее словам, водитель маршрутного такси потребовал с ее детей плату за проезд, хотя обычно они пользуются законным правом его не оплачивать, сообщает «РИА Мелитополь».

«Мы многодетная семья, ездим всегда бесплатно городским транспортом. Недавно ехали с 17-й в 8-ю школу. При перевозке водитель отказывался ехать без оплаты, хорошо, что у моих детей были деньги. Решила вопрос решить непосредственно с водителем. Я дождалась, когда все вышли на конечной остановке, задала вопрос. В ответ — „это не ко мне“. Спрашиваю, к кому — молчит. Когда начала искать эту информацию в салоне (бывает, висит табличка с указанием перевозчика), с матами просто вытолкал меня из машины», — пожаловалась женщина в соцсетях.

Многодетная мать зафиксировала номер маршрутки — АР 8438 ВА. Она надеется, что водителя накажут.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.

7 ноября в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.

Также 7 ноября утром в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров.

21 ноября в николаевской маршрутке № 163 произошла драка между водителем и пассажиром.

23 ноября в Киеве пассажиры маршрутки прямо на ходу принялись избивать водителя.

13 декабря на улице Драгоманова в Киеве водитель маршрутки назвал пассажира «тварью» и тут же за это поплатился.

17 декабря в Соломенском районе Киева на остановке общественного транспорта на улице Гарматной произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажирами.

В конце декабря в Киеве водитель маршрутки № 526 (станция метро «Лесная») оскорбил пенсионерку, отказав ей в льготном проезде.

В конце января 2019 года в Тернопольской области в городе Кременец водитель маршрутного такси высадил двоих детей-сирот из-за того, что у тех не было денег на проезд.