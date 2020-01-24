В Буче произошло «огненное» ДТП: не обошлось без жертв

Вечером четверга, 23 января, в Буче под Киевом произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Киево-Мироцкой произошло столкновение машин Dacia Logan и Kia Sorento.

Как передает «Информатор», водитель авто Dacia 1996-го года рождения стал жертвой аварии, буквально сгорев на месте трагедии. Его машина сильно выгорела.

По словам водителя Kia, автомобиль Dacia ехал по встречной и резко вылетел на его полосу, после чего произошло столкновение.

Следствие выясняет детали инцидента.

Как писала «Фраза», в Буче на парковке супермаркета взорвали гранату. Пострадали восемь человек.

Ранее в Буче женщина зарезала соседа по квартире.