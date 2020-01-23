Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил

В среду, 22 января, в городе Буча (Киевская область) произошло ЧП: двое пассажиров выпали из маршрутки в тот момент, когда пытались выйти, а водитель начал ехать. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook пишут свидетели происшествия.

Как сообщается, пострадавшие, зайдя в маршрутку, поняли, что сели не в тот автобус, и решили сразу же выйти. Однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры покинут транспортное средство, и не убедившись в их безопасности, начал движение ,в результате чего мужчина и женщина упали на землю.

Свидетели ЧП догнали водителя маршрутки, сказав, что тот «потерял» пассажиров, на что он ответил, что ничего не заметил и никого не терял.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года в центре Днепра, возле Мост-Сити Центра девушка выпала из маршрутного такси.

В августе 2018 года в Каменском произошло ЧП с участием маршрутки — на ходу из нее выпала женщина.

9 ноября 2018 года в Одесской области в селе Нерубайское из маршрутки № 84 Нати — Одесса на ходу выпала женщина.

В середине января 2019 года в Днепре на жилмассиве Приднепровск из маршрутки на ходу выпал мужчина.

В мае 3029 года в Черновцах тяжело травмировалась старушка, которая выпала из движущейся маршрутки.