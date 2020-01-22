Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед внезапно опустевшим залом

В Сети появились фотографии из штаб-квартиры Всемирного экономического форума, сделанные во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», свою речь главе государства пришлось «толкать» фактически перед пустым залом.

Как передает UAportal, снимки на своей странице в Facebook, разместил политолог Тарас Березовец.

По его словам, во время выступления предыдущего спикера ‒ пакистанского премьера Имрана Хана ‒ зал был забить «под завязку».

«На Зеленском почти все вышли», ‒ добавил он.

Напомним, выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе началось в 17-15 по киевскому времени и длилось около 30 минут.

Как писала «Фраза», Зеленский отправился в Давос с внушительной группой поддержки.