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Тысячи верующих УПЦ отмечают память основателя Ионинского монастыря

Тысячи верующих УПЦ отмечают память основателя Ионинского монастыря

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают день памяти основателя Свято-Троицкого Ионинского монастыря — преподобного Ионы Киевского. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, сегодня рака с благоухающими мощами преподобного Ионы была открыта для того, чтобы тысячи верующих могли приложиться к мощам святого.

В монастыре состоялась Божественная литургия, а накануне — вечернее бдение.

Также сегодня день своего небесного покровителя — преподобного Ионы Киевского отмечает наместник монастыря, глава Синодального отдела по делам молодежи, архиепископ Иона (Черепанов).

***Преподобный Иона Киевский — основатель Ионинского монастыря в Киеве, где хранятся его мощи.

В 1843 году, Иван Мирошниченко принял монашество с именем Иона и в 1845 году был рукоположен в сан иеродиакона.

В 1858 году он был рукоположен в сан иеромонаха, и через два года, в 1860 году, переведён в число братии Киево-Выдубицкого монастыря. Уже в это время иеромонах Иона выделялся своей духовной опытностью и благочестивой жизнью, и многие киевляне искали случая получить совет и наставление у отца Ионы, быть его духовными чадами.

1 марта 1861 года в Выдубицком урочище старец Иона имел видение Богоматери в столбе огня.

В 1886 году отец Иона был назначен настоятелем Киево-Межигорского Спасо-Преображенского монастыря с возведением в сан архимандрита.

Старец Иона скончался в ночь с 8 на 9 января 1902 года.

В 60-х годах XX века, когда возобновились гонения на церковь, склеп схиархимандрита Ионы был разрушен, вандалы надругались над его мощами, у него оторвали кисть правой руки и голову. Братия монастыря во главе с игуменом перезахоронили старца на Зверинецком кладбище.

На Зверинецком кладбище мощи преподобного Ионы находились 27 лет.

В 1993 году накануне дня тезоименитства преподобного — пророка Ионы по благословению Митрополита Владимира мощи святого были найдены, доставлены в монастырь и в новом дубовом гробу возложены на прежнем месте — в склепе. А кипарисовый гроб, в котором был похоронен старец и который он сделал для себя ещё при жизни, стоит на особом месте в храме. Сейчас в нём хранятся его постригальный крест, параман и облачения.

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ объяснили, что на самом деле означает титул Вселенского Патриарха.

Тэги: Киев, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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