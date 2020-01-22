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В секонд-хенде на Черкасщине дети устроили фехтование на... фаллоимитаторах

В секонд-хенде на Черкасщине дети устроили фехтование на... фаллоимитаторах

В Черкасской области в одном из секонд-хендов города Смела дети нашли фаллоимитаторы и бились ими. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Подслушано в Смеле» в Facebook.

«Девушка чуть не потеряла сознание от увиденного в одном из секонд-хендов в центре Смелы. Среди подержанной одежды и корзин с обувью и другими вещами стояла корзина с устройствами, которым обычно место в секс-шопах», — говорится в сообщении.

До этих «игрушек» быстро добрались дети и, разобравшись, как они включаются, начали биться ими, словно на мечах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве дети полдня «играли» с трупом.

Тэги: общество, Черкассы, Черкасская область, курьезы, новости Украины, Смела

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