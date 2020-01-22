В Киеве задержана группа «решал», которые за взятку обещали пристроить на хлебное место

Во вторник, 21 января, в Киеве была задержана группа мошенников, которые предлагали за взятку в $20 тысяч посодействовать назначению на должность начальника исправительной колонии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечается, мошенники были задержаны в одном из столичных ресторанов во время завладения деньгами и подстрекательства должностных лиц Министерства юстиции к преступлению — назначению нужного человека на высокую должность.

Аферисты предлагали заказчикам передать взятку чиновникам Министерства юстиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве раскрыли масштабную мошенническую схему с недвижимостью. Жертвами аферистов стали десятки людей, которые планировали снять жилье.