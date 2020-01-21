На Троещине буквально изрешетили ножом мужчину, облившего мать кипятком

На киевском жилмассиве Вигуровщина-Троещина произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Марины Цветаевой во время бытового конфликта 34-летняя женщина нанесла множественные ножевые ранения своему 42-летнему брату.

Как передает пресс-служба столичной полиции, свои действия злоумышленница объяснила тем, что хотела защитить мать, на которую брат во время ссоры вылил кипяток. Схватив кухонный нож, она нанесла ему удары в область туловища, шеи, а также по рукам и ногам.

К счастью, мужчина остался жив, хотя и пребывает в реанимации в тяжелейшем состоянии.

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности случившегося. Злоумышленницу задержали, ей готовятся объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины («покушение на убийство»).

Как писала «Фраза», на Черниговщине невменяемый мужчина изрезал ножом собственного 5-летнего сына.

Также сообщалось, что американская актриса зарезала собственную мать.