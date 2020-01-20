По делу Гандзюк в Херсоне и области проводятся массовые обыски. Подключили даже БТР

Сегодня, 20 января, сотрудники полиции, прокуратуры и оперативные подразделения СБУ проводят в Херсоне и других населенных пунктах области обыски по делу об убийстве местной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Как отметили в ведомстве, спецоперация нацелена на прекращение деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества, а также для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве.

Кроме того, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов — его, как сообщается, подозревают в покрывании нападения на Гандзюк.

Ранее «Фраза» сообщала, что 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.

В начале ноября от полученных травм активистка скончалась.

11 февраля 2019 года Служба безопасности Украины объявила о раскрытии убийства «в сжатые сроки. Тогда же правоохранители заявили, что установили личность подозреваемого в организации преступления — председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему было объявлено о подозрении.

Тогда же Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что не может задержать Мангера из-за отсутствия законных оснований.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО, заплатив 2,5 млн грн в качестве залога.

В начале июня 2019 года все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

Участник покушения на активистку Екатерину Гандзюк Владимир Васянович утверждал, что просто хотел «проучить сепаратистку» и все, якобы, должно быть по-другому.