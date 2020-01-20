В Киеве неизвестный порезал колеса сразу 30 машин

Накануне, 19 января, ночью, в Киеве на Русановке неизвестный порезал колеса сразу 30 автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook пишет dtp.kiev.ua.

«Серийный кольщик резины, на отрезке от Энтузиастов 37 до Энтузиастов 25, порезал колёса порядка 30 автомобилей. Как считаете, больной на голову, или голодный сотрудник шиномонтажа?» — говорится, в частности, в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что похожий случай произошел в апреле 2012 года в Киеве на Соломенке. Там неизвестные также прокололи колеса трем десяткам автомобилей.