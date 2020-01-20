В Одессе пьяный коп за рулем протаранил шлагбаум и сбил пешеходов

В воскресенье, 19 января, в Одессе нетрезвый водитель протаранил шлагбаум и сбил двоих пешеходов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета на Люстдорфской дороге. За рулем автомобиля Opel находился нетрезвый 27-летний сотрудник полиции.

По предварительным данным, он разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов − мужчину 1970 года рождения и женщину 1972 года рождения.

Их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В полиции подчеркнули, что виновник происшествия не был при исполнении служебных обязанностей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2018 года в Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре.

Спустя несколько дней снова в Сумах находящийся под следствием полицейский сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка.

В начале августа 2019 года в Запорожской области на центральной улице города Каменка-Днепровская полицейский, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, наехал на женщину-пешехода.

В конце того же месяца во Львовской области пьяный коп устроил смертельное ДТП.