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Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было

Крещение Господне с Митрополитом Онуфрием на набережной Днепра: как это было

Сегодня праздник Крещения Господня и верующие Украинской Православной Церкви спешат к водам Днепра на Оболонскую набережную, чтобы разделить радость Богоявления. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, много людей собралось на Оболонской набережной, возле Свято-Покровского собора Киева, где Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра.

Около 11 часов Оболонская набережная уже заполняется многочисленными верующими. Здесь их тысячи. Все ждут появления духовенства во главе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, пытаясь занять место поближе к помосту на берегу главной водной артерии столицы. Люди пришли целыми семьями, привели друзей и близких.

«Я каждый год приезжаю сюда на Крещение с семьей с окраины Киева, — рассказывает житель столицы Александр Селиванов, обнимая маленького сына — У нас, конечно, возле дома есть храм, но хочется приходить сюда, где тысячи людей, праздновать со всеми вместе, так еще более полно ощущается праздник. Настроение какое-то особое у всех, благостное. Правда, купаться все же не рискуем — прохладно».

Ближе к 11.30 на набережной появилось духовенство. Сотни телефонов моментально взметнулись вверх, чтобы запечатлеть происходящее. Предстоятель УПЦ совершил чин Великого освящения вод, трижды погрузив крест в днепровские воды. После этого Блаженнейший Митрополит Онуфрий прямо из реки выпил святую агиасму (вода, которая освящается в день праздника Богоявления), и умылся крещенской водой. Примеру предстоятеля последовал и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сердечно поздравляю с великим праздником Крещения Господня! Этот праздник также называется Богоявлением. В святом Крещении Спаситель освятил воды Иордана, и не только Иордана, но и воды всего земного шара. В Своем Крещении Господь явил нам тайну Святой Живоначальной Троицы, потому что на Иордане открылись небеса и услышали все голос Небесного Бога Отца, Который сказал: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение“ и Святой Дух сошел на Спасителя в виде голубя. Отец говорил, Святой Дух сошел, а Сын крестился. Пусть благодать, которую принес Господь на землю через Свое рождение, Свое крещение, наполняет наши сердца, наши семьи, нашу страну, весь мир. Потому что этой благодатью все мы живем», — поздравил всех верующих предстоятель УПЦ, благословив всех желающих окунуться.

А желающих было более чем достаточно: жители и гости столицы сотнями устремились в воды Днепра, и, если бы не пасмурная погода и сосредоточенные лица спасателей-водолазов, которые были полностью облачены в экипировку, можно было бы подумать, что на улице разгар лета.

«Мне пошел седьмой десяток, но я уже 10 лет подряд, после того, как пришла к Богу, не упускаю возможность искупаться в крещенской воде. В прошлом году мне даже повезло побывать на Крещение с паломнической поездкой в Израиле и искупаться в Иордане. Это были непередаваемые эмоции. Но и в Днепре водичка просто отличная, действительно заряжает какой-то чудесной энергией и дает силы. Наверное, день сегодня такой, особый», — рассказывает жительница Киева Валентина Филонова.

Из воды выныривает мальчишка, лет десяти, крестится, и стремительно несется на берег к папе, который ждет его с полотенцем и теплым халатом в руках. Мальчика зовут Алексей Резников.

«Я первый раз сегодня купался. Всегда видел, как на Крещение это делает папа. Я тоже хотел, но он мне не разрешал, чтобы я не заболел.А сегодня разрешил, зима ведь теплая. Почти не холодно. Только несколько первых секунд холодно, пока не окунешься, а потом нормально. И чувствуется сразу много сил», — делится эмоциями Алексей.

На сотни купальщиков, стоя на берегу, немного удивленно смотрит компания: парень и две девушки. Они о чем-то оживленно беседуют на английском. Видно, что такие традиции для них в новинку.

«Я из Нью-Йорка, а мои друзья вот из Норвегии и Канады из Торонто, — рассказывает девушка из компании Аманда. — Мы работаем в Киеве просто. Мы знаем, что есть такой праздник зимой. В Норвегии, и других северных странах, кстати, тоже окунаются в холодную воду. И в Канаде это делают. Но просто ради развлечения. А чтобы так много людей и в одном месте это делали... Это правда удивляет. Но мы, кстати, тоже будем скоро купаться, просто ждем друзей». Впрочем, по словам управделами УПЦ митрополита Антония, купание в крещенской воде не просто традиция.

«Через освящение воды, освящается все водное естество. Дается благодать Иордана. Это означает, что любая река, любой водоем в этот день становится Иорданом. По благодати Божией, силой Духа Божьего, эта вода получает ту животворящую силу, которая необходима нашей природе. В эти святые дни эту воду можно пить весь день, но по нашей православной традиции крещенскую воду пьем натощак. Мы подкрепляем себя на целый день той благодатью, которая идет от реки Иордан», — отметил митрополит Антоний.

Крещенские купания на Днепре продолжились до позднего вечера. Люди шли и шли — в одиночку и большими компаниями, целыми семьями, быстро раздевались, забегали в воду и трижды перекрестившись, окунались с головой. Многие из тех, кто пришел на Оболонскую набережную, были в этот день в храме на Литургии, и по традиции, чтобы разделить радость Крещения Господня и помолиться с Предстоятелем Украинской Православной Церкви, приехали из разных уголков столицы.

Анна Хрусталева, Центр информации УПЦ

Фото: Оксана Маматова — специально для Центра информации УПЦ

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду.

Тэги: праздник, общество, православие, Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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