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В Киеве учредили новую масонскую ложу

В Киеве учредили новую масонскую ложу

18 января 2020 в Киеве состоялась объединительная и учредительная ассамблея Великой Объединенной Ложи Украины (ВОЛУ). Как выяснили журналисты «Фразы», событие собрало вместе регулярные символические масонские ложи, которые работают по конституции Древнего и Принятого Шотландского Устава (ДПШУ), который существует с конца 18-го века.

На мероприятие прибыли Великие Мастера, Суверенные Великие Командоры и представители Франции, Израиля, Болгарии, Словении, США, Чехии, Латвии, Молдовы, России, Грузии, Польши, Киргизии, Мадагаскара, Италии и Хорватии.

Масонские ложи, которые будут работать под юрисдикцией Великой Объединенной Ложи Украины, продолжат традиции украинского масонства и украинских лож, которые работали и работают в Украине и за ее пределами и которые получили в разное время признание Великой Ложи Франции, образовавшейся в 1895 г. в результате переименования Великой Английской Ложи Франции, существовавшая с 1728 г.

На ассамблее были подписаны «Соглашения Дружбы и Сотрудничества».

На условиях анонимности один из членов украинского масонства сообщил нам, что сегодня в регулярном масонстве на территории бывшего СССР все каналы «захвачены ВЛР (Великая Ложа России — ред.), которая подчиняется англичанам». Источник сообщил, что «государство их финансирует, и в таких условиях Украина может проявить себя на масонском поприще только через структуры, которые не подчиняются англичанам».

На вопрос, в каких отношениях состоят ОВЛУ и ВЛУ (Великая Ложа Украины) наш источник отметил: «Никаких взаимоотношений нету».

Справка. Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка. Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

24 сентября 2005 года в Париже Великая Национальная Ложа Франции (ВНЛФ) совместно с Великой Ложей Австрии освятили Великую Ложу Украины (ВЛУ). В нее вошли украинские ложи «Три Колонны» (Киев), «Феникс Украины» (Харьков), «Каменщик» (Львов), «Свет» (Львов) и «Золотая Акация» (Одесса). Великим Мастером ВЛУ на сегодняшний день является Сергей Ганчев, а его заместителем Анатолий Дымчук.

Фото редакции «Фразы» предоставлены братьями ВОЛУ.

Тэги: масонство, тайное общество, новости Украины

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