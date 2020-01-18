Зеленский похвастался подарком из прифронтового Нью-Йорка

Президент Украины Владимир Зеленский получил сладкий подарок из прифронтового поселка Новгородское (б. Нью-Йорк) Донецкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава государства сообщил в своем Instagram.

По словам Зеленского, подарок (пряник в форме Украины) собственноручно испекли местные дети, которые «знают: наша страна целостная, неделимая и единственная».

«Зе» также разместил фотографию, на которой он запечатлен с подарком в руках.

Как писала "Фраза«,Зеленский пообещал отблагодарить того, кто сдаст беглого «крестного отца контрабанды».

Ранее Зеленский ужаснулся при виде собственного бюста.