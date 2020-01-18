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В галерее «Белый Свет» пройдет выставка двух художников

В галерее «Белый Свет» пройдет выставка двух художников

С 23 января по 9 февраля в киевском ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка живописи от дуэта художников Тимофея Строганова и Ирины Мельниченко. Как выяснили журналисты «Фразы», выставка «It’s just a dream I had in mind» («Это только моя мечта») — метафорическая автобиография общей творческой жизни двух художников, это сеть воспоминаний, которая прошла умственную переработку и превратилась в доступные пятна, образы и ассоциации.

Создавая свои эмоциональные, экспрессивные, подвижные живописные работы, Amit Ari вдохновлялись работами Уильяма Тернера и его способностью наполнить космосом привычные пейзажи; превратить портрет в пейзаж, а пейзажу добавить человеческое лицо; не думать о космосе, как о чем-то теоретическом или недоступном, а поселить его в привычных ситуациях и повседневной жизни. Каждое их полотно — как освобожденный из лампы джин, сила которого бешено бурлит и пугает, но создает миры и представляет правду. Мазки, казалось бы, небрежные и незатейливых цветов, представляют изображения в более широком спектре чем доступно человеческому восприятию, — изображают отношения тела с невероятно выразительной телесностью и духа, обреченного на могущество и беспокойство.

Художественный тандем Amit Ari образовался в 2015 году в Днепропетровске. Тимофей и Ирина признаются, что их объединило очарование тем, как нелогично дух попадает на изображение. Они почувствовали настойчивое желание отказаться от привычного маршрута и с тех пор находиться и творить в атмосфере вечного совместного поиска.


Открытие выставки состоится 23 января в 17:00. Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.

Событие на Facebook: facebook.com/events/464576947787391 Страница ЦСИ «Белый Свет»: facebook.com/whitewworld Инстаграм: instagram.com/white_world_gallery/ Телеграмм: t.me/WWgallery SoundCloud: https://soundcloud.com/white_world_gallery/

Тэги: культура

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