«Президент его помилует»: журналисты сфотографировали переписку «слуг народа» об отставке Гончарука

Народные депутаты от фракции «Слуги народа» убеждены, что Алексей Гончарук останется премьер-министром. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, об этом свидетельствуют фотографии их общения в смартфонах.

Как сообщает Цензор.Нет, народный депутат Анатолий Драбовский написал кому-то, что «Арахамия нас заверил, что президент его помилует». При этом он подчеркнул, что «премьер написал заяву на президента», хотя должен был на Верховную Раду.

В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в переписке с абонентом по имени «Гончарук Алексей» написала, что во фракции его поддерживают несколько десятков человек.

После этого она переключилась на группу SLUGA SPEAKERS NEW. Там народные депутаты выражали убеждение, что Гончаруку следовало бы побывать на Часе вопросов к правительству.

Как сообщала «Фраза», 17 января 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. В Офисе главы государства подтвердили его получение. В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде.

После этого председатель ВРУ Дмитрий Разумков отменил запланированный на 17 января час вопросов к правительству.

Однако министры во главе с Гончаруком все же ненадолго появились в сессионном зале.