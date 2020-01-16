В Харькове киллер прямо на улице застрелил «непростого» мужчину

В четверг вечером, 16 января, на харьковском жилмассиве Новые Дома произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Танкопия, 7/1 неизвестный злоумышленник расстрелял мужчину из пистолета с глушителем.

Как передает телеграмм канал «Харьков Live», всего киллер выпустил в свою жертву 5-6 пуль, после чего убежал в сторону улицы Олимпийской.

По словам очевидцев, преступнику на вид около 30 лет, он был одет в черную куртку.

В свою очередь, пользователи популярных харьковских пабликов сообщают, что погибший был директором одного и городских кладбищ.

В настоящее время на месте убийства работают правоохранители и эксперты. Обстоятельства преступления выясняются.

Как писала «Фраза», на Кировоградщине киллер застрелил семейную пару.

Также сообщалось, что на столичных Березняках в упор расстреляли предпринимателя, а в Гидропарке киллер застрелил водителя «Тойоты».