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На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома

На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома

В Тернопольской области селе Стенка Бучацкого района представители Православной Церкви Украины, которые ранее захватили храм Украинской Православной Церкви, угрожают священнику УПЦ и его семье 20 января выселить из церковного дома. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ в Тернопольской епархии, представители ПЦУ с нарушениями перерегистрировали устав общины УПЦ, и теперь пытаются выселить протоиерея Василия Мойсюка из церковного дома, несмотря на то, что священник живет там с малолетними детьми. Вместе с тем, у общины УПЦ существует документ, удостоверяющий право аренды на дом.

«Ситуацию накаляет местный активист Роман Довбенко, который призывает активистов ПЦУ 20 января прийти и „выгнать московского попа“, распространяя в социальных сетях сообщения, оскорбляющие Церковь и разжигающие религиозную вражду», — сообщают представители церковной общины УПЦ.

На сегодняшний момент активист удалил оскорбительное фото из общедоступных групп в соцсетях.

«Вчера состоялась встреча с представителями ПЦУ в сельсовете. Сегодня на встрече в областной государственной администрации остановились на том, что священника Василия Мойсюка и его семью выселять из церковного дома до конца отопительного сезона не будут», — сообщил клирик

Тернопольской епархии протоиерей Георгий Прокопчук.

Вместе с тем ранее полиция сообщила представителям и активистам ПЦУ о том, что выселение священника УПЦ из церковного дома возможно лишь по двум причинам: решение суда о выселении, или желание самого священника.

«Представители Православной Церкви Украины, которые ранее захватили храм, решительно настроены выселить священника и его семью, а дом, где сейчас совершаются богослужения Украинской Православной Церкви, закрыть. Для храма УПЦ мы можем попросить выделить земельный участок. Однако назначение этого участка вероятнее всего будет сельскохозяйственное, и изменить его целевое назначение для строительства храма будет невозможно, поскольку местная власть активно содействует ПЦУ», — считают в общине.

На сегодняшней встрече священника Василия Мойсюка с представителями областной администрации было решено продолжить переговоры о церковном доме УПЦ, проводить в нем богослужения запретили.

В полиции гарантировали защиту священника и его семьи.

Ранее сообщалось, что после захвата представителями ПЦУ храма Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Стенка, церковная община храма молилась в церковном доме, где проживает священник Василий Мойсюк.

Органы местной власти инициировали дальнейшее проведение переговоров между активистами ПЦУ и церковной общиной УПЦ для решения проблемной ситуации.

Как сообщалось ранее, 3 января около 120 представителей ПЦУ пришли к церковному дому в селе Стенка, где проживает и совершает богослужения протоиерей Василий Мойсюк. В присутствии председателя сельского совета Владимира Дармограй и заместителя главы районной полиции Ивана Простого они требовали демонтировать церковный колокол, приобретенный на средства верующих УПЦ и установленный во дворе церковного дома.

Представители ПЦУ сломали ворота, разбили треногу, и сбросили колокол.

Верующих УПЦ избили.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаевской лавре заметили митрополита ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Тернопольская область, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ, Стенка

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