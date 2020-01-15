«Берегите себя – надевайте шлемы»: в самом центре Одессы на женщину упал кусок фасада

Фрагмент фасада здания в центре Одессы упал на голову проходившей мимо женщины, в результате чего она потеряла сознание и получила сотрясение мозга. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра пострадавшей Катя Агафонова-Доброер.

В частности, как сообщается, 14 января она шла по ул. Успенской, когда услышала шум и решила отбежать от здания. В итоге отвалившийся кусок карниза, отскочив от балкона, все же упал ей на голову, но ударил не так сильно, как мог бы. «Она потеряла сознание, рассекла голову», — написала сестра, поблагодарив парня из офиса напротив, который оказал потерпевшей поддержку.

В результате инцидента женщина получила ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.

«Берегите себя — надевайте шлемы», — заключила одесситка, посетовав на то, что ходить на безопасном расстоянии от домов местным жителям мешают хаотично припаркованные автомобили.

Отметим, что в комментариях местные жители указали на то, что это не первый подобный случай на этой улице.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2012 года в Одессе в переулке Светлый произошел частичный обвал ограждения балкона 10 этажа. В результате падения ограждения и строительного мусора был поврежден легковой автомобиль Opel Astra.

7 мая 2018 года в центре Киева на улице Крещатик обвалился балкон.

18 сентября того же года в самом центре Киева произошло обрушение крупной фасадной части исторического здания.

В начале 2019 года на одном из домов Львова произошло обрушение фасада. К счастью, никто не пострадал.

5 декабря того же года в самом центре Киева на прохожих обрушились строительные леса.