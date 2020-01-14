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Депутаты Рады выдвинули целый ряд требований к властям Ирана из-за сбитого «Боинга», ‒ документ

Депутаты Рады выдвинули целый ряд требований к властям Ирана из-за сбитого «Боинга», ‒ документ

Во вторник, 14 января, Верховная рада Украины приняла заявление в связи с крушением в Иране «Боинга» МАУ. Как выяснили журналисты «Фразы», народные избранники призвали власти исламской республики выполнить ряд требований, которые поспособствуют снижению напряженности, которая возникла между двумя странами из-за трагедии.

Как следует из документа, депутаты, в частности, настаивают на необходимости проведения прозрачного и независимого расследования обстоятельств трагедии и призывают Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.

Кроме того, заявление Рады содержит призыв к мировому сообществу и международным организациям поддержать Украину в ее настаивании на расследовании, установлении виновных, их надлежащем наказании, а также возвращении тел и выплаты Ираном всех компенсаций.

В документе также отмечается, что Верховная рада Украины рассчитывает на официальные извинения Исламской республики Иран за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневался, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключал, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

И лишь 11 января руководство Ирана признало, что украинский самолет был случайно сбит ракетой.

Тэги: общество, авиакатастрофа, Иран, депутаты, мир, политика, Тегеран, Верховный Суд Украины, заявление, Boeing, МАУ, новости Украины

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