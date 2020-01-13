Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы

В понедельник утром, 13 января, в Броварском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Требухов грузой автомобиль врезался во внезапно «вылетевшую» на встречную полосу легковушку Opel.

Как передает пресс-служба областного УГСЧС, по предварительным данным, водитель «немца» не справился с управлением, вследствие чего автомобиль боком занесло аккурат на ехавшую навстречу «Газель».

Сообщается, что в результате аварии погибла 25-летняя девушка-пассажирка Opel, которую спасателям прищлось буквально «вырезать» из деформированного салона.

На месте трагедии также работали медики и правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняются.

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