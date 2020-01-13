В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену

В Запорожье к спасателям обратился местный житель с жалобой на гайку на его половом органе. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за этого он распух и снять предмет никак не удавалось.

Как сообщает «Голос Запорожья», таким образом жена решила отомстить своему мужу за измену.

Медики не смогли помочь и вынуждены были обратиться к спасателям «Кобры», которые и освободили мужчину, распилив гайку, пока он находился под наркозом.

Как сообщала «Фраза», 13 апреля 2010 года в Бурятии 63-летняя хакерша жестоко отомстила неверному мужу.