Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика

Одесские таможенники задержали партию контрафактных кубиков Рубика, маркированных британским брендом Rubik`s Brand Limited, который имеет права на выпуск этой игрушки. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В частности, как сообщается, выводом экспертного исследования установлено, что задержанные головоломки маркированы знаком, похожим на принадлежащий компании Rubik`s Brand Limited до степени смешения.

На данный момент 7800 тысяч кубиков Рубика изъяты. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытеснен с рынка этой партией, превысила 3 млн грн.

Кубик Рубика — механическая головоломка, созданная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. Считается самой продаваемой игрушкой в мире. С момента его появления на рынке было продано около 450 млн кубиков, как оригинальных, так и в различных вариациях.