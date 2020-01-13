В Одессе неизвестные за сутки дважды ограбили музей

В Одессе неизвестные дважды ограбили историко-культурный музей «Пороховая башня». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

В частности, первое сообщение о преступлении появилось в субботу, 11 января. Злоумышленники «открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц».

На следующий день руководитель музея Артур Погосян сообщил на своей странице в Facebook, что его ограбили снова. «Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», — написал он.

Музей «Пороховая башня» был открыт в 2014 году в Пороховой башне карантинной стены в парке Шевченко в Одессе. Здесь можно познакомиться с историей территории, на которой разбит парк, а также со старинными вещами, которые были в ту или иную эпоху: монетами, значками, посудой.