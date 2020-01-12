В Киеве Honda попала в огненное ДТП ‒ есть жертвы

В воскресенье ночью, 12 января, на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там легковой автомобиль Honda Jazz на скорости протаранил бетонный столб, после чего перевернулся и загорелся.

Как передает пресс-служба столичного управления ГСЧС, еще до приезда спасателей свидетели ДТП помогли пассажирам ‒ двум женщинам и мужчинам ‒ выбраться из объятого пламенем автомобиля.

К сожалению, спасти водителя не удалось, поскольку его зажало в искореженном салоне. Его тело с помощью специнструмента извлекли пожарные, после того как потушили пламя.

На месте ДТП также работали медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», в огненном ДТП на Шулявке погибла девушка-водитель.

Также сообщалось, что в Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы.