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В СНБО намекнули, что вынудили Иран признать свою вину в крушении самолета

В СНБО намекнули, что вынудили Иран признать свою вину в крушении самолета

Политическая часть работы по расследованию крушения украинского пассажирского лайнера в Иране завершена. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Офис президента Украины на официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, оперативный штаб при СНБО получил всю необходимую информацию. «Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки», — заявили в ОПУ, опубликовав фотографии повреждений, образовавшихся в обшивке в результате действия поражающих элементов иранской ракеты.

Между тем, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ВВС, Украина имела собственные доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до официального заявления иранский властей. «Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили», — заявил чиновник, выразив убеждение, что именно наличие этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является поражение ракетой, повлияли в конечном итоге на позицию Ирана.

«Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали на то, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, — нам это не нравится», — заявил секретарь СНБО.

«Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону», — добавил он, заключив, что Украина не остановит расследования катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, у будет требовать наказания для виновных.

Как сообщала «Фраза», утром 11 января 2020 года руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит иранской ракетой.

Тэги: Украина, авиакатастрофа, Иран, мир, политика, СНБО, Boeing, МАУ, Офис президента Украины

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