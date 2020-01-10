В NASA впервые показали подробный снимок центра галактики

Специалисты NASA впервые смогли получить подробный снимок центральной части нашей галактики. Как выяснили журналисты «Фразы», панорамное изображение удалось создать путем соединения данных космических телескопов «Гершель» и «Спитцер» и обсерватории SOFIA, которая работала на борту поднявшегося в стратосферу лайнера Boeing 747SP.

Как передает пресс-служба NASA, обсерватория SOFIA исследовала центральную часть галактики путем изучения волн среднего и дальнего инфракрасного диапазона. На полученных изображениях виден материал, который изучают длинные волны. Путем совмещения съемок сверхгорячих и сверххолодных объектов телескопов «Спитцер» и «Гершель» с данными SOFIA удалось получить этот снимок.

В центре снимка можно разглядеть сверхмассивную черную дыру и материал, который питает кольцо вокруг нее. Диаметр кольца составляет около 10 световых лет и долгие годы ученые не могли узнать о его происхождении, так как оно со временем истончалось. Но благодаря новому снимку выяснилось, что в космосе есть материал, который питает это кольцо.

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