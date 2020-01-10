На Буковине чиновницу уволили и внесли в базу «Миротворца» за комментарий в Facebook

В Черновицкой области разгорелся нешуточный скандал — там уволили чиновницу Заставненской районной государственной администрации Янину Сметанюк, которая работала в Службе по делам детей. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение было принято после скандала из-за оскорбительного комментария женщины в Facebook.

Об увольнении чиновницы сообщил и.о. главы Заставненской РГА Василий Молдован, а также подтвердила и сама Сметанюк, сообщает molbuk.ua.

Скандал вспыхнул после того, как чиновница, дискутируя с ветераном АТО Владимиром Леошко, написала ему такой комментарий: «Ага, наверное, обижена на то, что такой, как ты, убивал детей на Донбассе». Такую реакцию женщины вызвал комментарий участника боевых действий, напомнившего о том, что недавно полиция задерживала чиновницу, которая находилась за рулем в состоянии опьянения.

Эти ее слова возмутили военных и волонтеров, а также обычных пользователей Facebook. Так, вдова воина, погибшего на Донбассе, призналась, что для нее такой комментарий просто дикий.

«Сегодня под одним сообщением встретила комментарий, который для меня просто дикий. Потому что пишет его жительница не Горловки и Макеевки, а нашей Заставны. Более того, женщина работает в РГА, представляет интересы государства», — возмутилась она.

Позже, после того как скандал получил серьезный резонанс, Сметанюк попросила прощения за свои слова.

Действия чиновницы были рассмотрены дисциплинарной комиссией РГА, которая и приняла решение об увольнении Янины Сметанюк.

Позже чиновница была внесена в базу данных «Миротворца», как человек, «надругавшийся над воином, который выполнял боевую задачу по защите Украины от российского агрессора».

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2017 года в Раде подрались Иван Мельничук и Сергей Лещенко из-за обычного поста в Facebook.