Митрополит Онуфрий встретился с детьми из прифронтовой зоны Донбасса

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Голосеевский монастырь столицы, где встретился с группой школьников из «красной зоны» - участниками миротворческой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, встреча в монастыре прошла у Рождественского вертепа - здесь Митрополит Онуфрий благословил гостей из Донбасса, хор исполнил Рождественские колядки, а дети, приехавшие из «красной зоны», рассказали Предстоятелю свои новогодние стихи - о чуде, любви и мире, которого им так не хватает.

Блаженнейший Владыка расспросил маленьких гостей с Востока Украины об их впечатлениях о поездке и заверил в том, что Украинская Православная Церковь всегда будет рада принимать их в любых регионах.

Предстоятель УПЦ и дети из Донбасса помолились вместе в монастырском храме Голосеевского монастыря.

На встрече с детьми Митрополит Онуфрий рассказал о том, что праздник Рождества Христова – это «праздник мира и Божьего благоволения».

«Христос пришел на нашу землю, чтобы примирить Небо с землей, и для того, чтобы люди смогли вместить в себя Божественное благоволение и старались строить свою жизнь на Божественных законах и заповедях», - сказал он.

«В эти дни мы имеем радость видеть у себя здесь наших дорогих детей и братьев с Донбасса. И нам хочется, чтобы мы все вместе жили в радости, в мире и согласии, поскольку мы граждане одной страны. Чтобы мы вместе испытали радость, посмотрели друг на друга и вспомнили, что мы творения Божьи», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ также выразил благодарность организаторам акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» - советнику секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергею Сивохо, которого поддержал рок-музыкант Олег Карамазов и волонтеры.

«Я хочу поблагодарить всех организаторов этого прекрасного паломничества, которое совершилось с Донбасса сюда, в центр нашей Украины, и на Запад Украины - в Почаевскую лавру. Потому что это очень великое дело. Дети - это наше будущее, ради которого мы должны жить и вкладывать самое лучшее, что у нас есть - силы, разум, душу, тело, умения, знания. Потому что, как мы воспитаем детей - такое мы и будем иметь будущее», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ особо подчеркнул, что рад принимать детей из Донбасской земли: «Мы хотим, чтобы ваше пребывание здесь было радостным. Чтобы вы пообщались с теми, кто здесь живет, и чтобы это общение было радостным и стало началом той доброй дружбы, тех добрых отношений, которые должны существовать между людьми. Ведь человек создан из Любви для того, чтобы жить в мире друг с другом, чтобы любить и уважать друг друга».

Также Митрополит Онуфрий поддержал инициативу развития проекта, следующим шагом которого должно стать паломничество детей из Западного региона на Донбасс.

«Это будет разумно, полезно, и это обогатит всех нас - и тех, кто живет здесь, и тех, кто живет на Западе, и тех, кто живет на Востоке. Потому что общение всегда приносит пользу для человека, а в общении человек познает больше, чем в книгах, интернете или средствах массовой информации. Потому что в общении мы понимаем друг друга даже не говоря - просто заглянув в глаза», - сказал он.

Как сообщалось, в рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», по благословению Предстоятеля УПЦ, около ста детей из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе 6-9 января посетили святыни Киева и Почаева, пообщались со сверстниками и встретили светлый праздник Рождества Христова.

Дарина Чугаевская, «Центр информации УПЦ».

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что дети из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе побывали на Рождественской елке в Оперном театре.