Под Киевом дебошир воткнул полицейскому отвертку в лицо

В четверг, 9 января, вечером в Киевской области в селе Гора злоумышленник ударил участкового полицейского отверткой в лицо. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, на местного жителя неоднократно поступали жалобы от сельского головы за запугивание людей и неадекватное поведение. Двое участковых посетили мужчину, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в ​​лицо правоохранителю и закрылся внутри.

По словам матери дебошира, в доме может быть оружие, поэтому на место происшествия был вызван спецназ, который и задержал нападавшего.

У пострадавшего полицейского в результате нападения была пробита щека, травма языка и выбит зуб. Его доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство, нападавшему грозит 5 лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киевской области в городе Борисполь в результате выстрела из арбалета была ранена местная чиновница — работница местного управления образования Нина Ковадло.