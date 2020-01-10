Украинский «Боинг» все же сбили ракетой? Появились фото ее обломков

В четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Как выяснили журналисты «Фразы», в соцсетях даже появились фото обломком ракет, которыми якобы и был сбит украинский «Боинг».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет вблизи Тегерана был сбит иранской ракетой. Канадский премьер ссылается на данные канадской разведки и союзников страны. По его словам, самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух, сообщает ТСН.

По данным Newsweek, самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Тор-M1.

Тем временем в соцсетях появились фотографии обломков ракет, из которых якобы и был сбит украинский «Боинг». Фото якобы сделаны возле места падения самолета и сначала их подлинность подвергли сомнению. Журналисты-расследователи Bellingcat отметили, что подтвердить, что фото сделаны именно в месте падения самолета, очень сложно и невозможно это сделать быстро. Одна из причин этому — качество фотографий, на которых нет каких-то, скажем, зданий, которые можно было бы идентифицировать.

Тем временем Twitter заблокировал аккаунт пользователя Ashkan Monfared, который предоставил эти фотографии.

Перед тем немецкое издание Bild спросило в Ashkan Monfared, откуда появились эти фотографии. Он ответил: «Друг прислал мне это через WhatsApp. Он нашел его сегодня (8 января) на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он не имел представления, что это такое».

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран — Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.