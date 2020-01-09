На Ровенщине Александр Усик посетил святыни и пообщался с верующими УПЦ

На Ровенщине 8 января абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик молился в монастырях и храмах Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, он также встретился со спортсменами и молодежью.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, боксер прибыл в Ровно в академию боевых искусств «LEGION», где юные спортсмены имели возможность задать вопросы чемпиону. В своих ответах Александр Усик неоднократно упоминал о Боге в своей жизни и о молитве.

«Перед тем, как выходить на ринг, я сажусь, беру молитвослов, зажигаю свечку... У меня есть такой дорожный набор православного человека — крест, молитвослов, иконы. Я сажусь и просто читаю (молитвы — Ред.). Перед боем идет какая-то возня, приходят, проверяют что-то..., я их не слышу...» — рассказал спортсмен.

Александр Усик объяснил, что «побеждает лишь тот, кто борется с трудностями, своими страстями земными, как трудно ему это не дается».

Он рассказал, что молитва в его жизни занимает важное место.

«Я сегодня ехал к вам, стал, помолился: „Господи, дай сил на сегодня“. Я это каждый день Ему говорю, перед каждым начинанием, тренировкой... Я читаю краткую молитву и говорю: „Дай сил на то, что я буду делать“. И после тренировки говорю: „Спасибо за то, что Ты дал мне на это силы“», — отметил боксер.

После встречи с молодыми спортсменами и прессой Александр Усик посетил Свято-Георгиевское подворье в Ровно и Межирицкий Свято-Троицкий мужской монастырь. Насельники и прихожане встречали спортсмена колядками.

Свое путешествие Ровенщиной абсолютный чемпион мира завершил участием в вечернем богослужении в Свято-Воскресенском храме Острога, которое возглавил епископ Дубенский Пимен.

Фото: Свято-Георгиевское подворье

Ранее «Фраза» сообщала, что Александр Усик заявил, что для защиты веры — необходимо ее знать.