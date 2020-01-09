На Сумщине живодер массово режет собак и котов (фото 18+)

В Сумской области в городе Шостка сотрудники правоохранительных органов обнаружили два мешка с телами убитых собак, а в другом случае нашла нескольких мертвых котов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в полицию поступила информация об обнаружении на одной из свалок города мешков с мертвыми животными. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и выявила в двух из четырех мешков тела собак. На каждом из них было по одному ножевому ранению, что, очевидно, и стало причиной смерти животных.

Также местная полиция расследует еще несколько фактов выявления погибших котов — мертвые животные в разных районах города были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти.

По данным фактам открыты уголовные производства, назначены соответствующие экспертные исследования, ведутся поиски злоумышленников.Отметим, что о том, что в городе орудует живодер, который к тому же ходит с открытой формой туберкулеза, сообщалось в Facebook-группе «ОО „Четыре лапы“ — Шостка».

По утверждению местных СМИ, Колесник неоднократно судим, а трупы животных и части их тел человек выбрасывает прямо с балкона, у подъезда или на свалку недалеко от своего дома. При этом ловит он как бродячих, так и домашних животных. Местным жителям, которые неоднократно пытались спасти животных, тот угрожает ножом.

Как писала «Фраза», в Одессе избили живодера, который издевался над котятам на глазах у малолетнего ребенка.

Позже этот живодер получил 7,5 лет тюрьмы.

В августе 2019 года в суровом Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота.