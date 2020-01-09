Главу СБУ заметили на модном французском курорте

Глава СБУ Иван Баканов вместе с семьей отдыхает на модном французском курорте. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в «Фейсбуке» написал один из авторов программы «Схемы» Михаил Ткач.
Он также опубликовал фото Ивана Баканова и его семьи.
По его словам, 45-летний глава спецслужбы прибыл на курорт Мерибель.
Вместе с родными он якобы остановился в апарт-отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines, который находится в центральной части курорта в зоне катания «Три долины».
Так, по словам журналиста, отдыхает глава СБУ.
Как писала «Фраза», ранее глава СБУ признался, в какую Церковь он ходит.