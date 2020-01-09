В Белой Церкви в собственной квартире заживо сгорела пенсионерка

В прошлую среду, 8 января, в Белой Церкви произошел смертельный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», утром на улице Томиловской горела квартира в девятиэтажном доме.

По данным местных спасателей, в огне заживо сгорела хозяйка жилплощади.

Сотрудники ГСЧС обнаружили ее тело на месте ЧП. На вид ей 65-70 лет.

Отметим, что пожар тушили весь день. С огнем боролись двадцать три спасателя и четыре единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай.

Ранее на Черкасщине школьница чуть не сгорела заживо из-за популярного среди подростков флешмоба.