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В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту Церкви в Черногории

В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту Церкви в Черногории

В Сербии несколько тысяч человек приняли участие в шествии и молебне из-за закона о религиозных объединениях в Черногории. Как выяснили журналисты «Фразы», закон вызвал противодействие Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Как сообщают «РИА Новости», Сербская Церковь призвала верующих в среду собраться в центре Белграда и пройти шествием на молебен к крупнейшему в регионе православному храму святого Саввы.

«Патриарх обращает молитвы Господу, чтобы вразумил людей, которые руководят Черногорией, прекратить насилие и отъем церковного имущества», - сообщила СПЦ.

Участники шествия несли плакаты «Время для Божией правды», портрет Патриарха, скандировали рождественское приветствия и призыв «Не отдадим святыни!».

Патриарх Ириней сообщал, что опасается применения черногорского опыта с законом о церквях для отъема сербских святынь в Косово и Метохии. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.

*** Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В среду закон вступил в силу, согласно ему вся собственность религиозных общин, бывшая в Черногории до 1918 года, может стать имуществом государства.

Фото: spc.rs

Ранее «Фраза» сообщала, что в Черногории тысячи православных вышли на протест против законопроекта о религиозной собственности.

Тэги: общество, православие, Черногория, Сербия, новости православия

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