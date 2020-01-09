Стрела пробила ладонь. В Борисполе неизвестный ранил чиновницу из арбалета

В Киевской области в городе Борисполь в результате выстрела из арбалета была ранена местная чиновница — работница местного управления образования Нина Ковадло. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал секретарь городского совета Ярослав Годунок.

По его данным, произошло все возле детской площадки — женщину травмировала стрела, выпущенная из арбалета.

«Стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль», — отметил автор публикации. Он убежден, что «могло быть горе», ведь сила выстрела была достаточной, чтобы при попадании в туловище вызвать фатальные последствия.

В данный момент пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное. Для розыска преступника делают все возможное. Предположительно, выстрел был осуществлен из дома напротив.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае нынешнего года в с. Санжейка Овидиопольского района Одесской области хозяин отеля прострелил ногу депутату от БПП.